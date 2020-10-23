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23 Ekim 2020 Cuma 10:20 | Son Güncelleme:

Benzinin litre fiyatında 12 kuruş indirim yapılacak

Benzinin litre fiyatında 12 kuruş indirim yapılacak

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 12 kuruş indirim yapılacak.

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 12 kuruş indirim yapılacak.

TRT'de yer alan haberde benzine yapılan indirim pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren ortalama 12 kuruş olarak yansıyacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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