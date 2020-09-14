Benzine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruşluk indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

NTV'de yer alan haberde akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.