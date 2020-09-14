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14 Eylül 2020 Pazartesi 10:51 | Son Güncelleme:

Benzine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor

Benzine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren benzine 11 kuruşluk indirim geliyor.

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruşluk indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

NTV'de yer alan haberde akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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