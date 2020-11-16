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  • Benzinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim bekleniyor
16 Kasım 2020 Pazartesi 10:19 | Son Güncelleme:

Benzinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim bekleniyor

Benzinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim bekleniyor

Benzinle ilgili gelen son dakika haberine göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinle ilgili gelen son dakika haberine göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim bekleniyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Buna göre, benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim bekleniyor.

İndirim, gece yarısından itibaren geçerli olacak. 

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