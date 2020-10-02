Benzinde 15 kuruş indirime gidildi

Benzinin litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruşluk indirime gidildi.

İHA'da yer alan haberde indirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da 6,60 liraya, Ankara’da 6,63 ve İzmir’de 6,75 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.