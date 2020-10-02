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02 Ekim 2020 Cuma 10:58 | Son Güncelleme:

Benzinde 15 kuruş indirime gidildi

Benzinde 15 kuruş indirime gidildi
İHA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı.

Benzinin litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruşluk indirime gidildi.

İHA'da yer alan haberde indirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da 6,60 liraya, Ankara’da 6,63 ve İzmir’de 6,75 liraya gerileyecek.

 Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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