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  3. Benzinde 15 kuruş indirim bekleniyor
28 Ağustos 2020 Cuma 10:10 | Son Güncelleme:

Benzinde 15 kuruş indirim bekleniyor

Benzinde 15 kuruş indirim bekleniyor

Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim bekleniyor

Habertürk'te yer alan habere göre akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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