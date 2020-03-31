Benzin ve motorine ne kadar indirim yapılacak? İndirimli benzin fiyatları ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesinin ardından benzin ve motorine bir indirim daha geliyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 10 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve motorin indirimine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK?



Dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüsün küresel petrol talebini azaltması ile petrol fiyatlarında sert düşüşler devam ediyor.

İNDİRİMLİ BENZİN FİYATLARI NE KADAR?



İndirimlerin bu gece pompaya yansıması ile birlikte 3 büyük ildeki rakamlar şu şekil olacak.

10 kuruşluk indirim sonrası, İstanbul'da ortalama 5 lira 8 kuruş olan benzinin fiyatı 4 lira 98 kuruşa, İzmir'de 5 lira 24 kuruştan 5 lira 14 kuruşa, Ankara'da ise 5 lira 23kuruştan 5 lira 13 kuruşa inecek.

8 kuruşluk indirim sonrası, İstanbul'da ortalama 5 lira 39 kuruş olan motorinin fiyatı 5 lira 31 kuruşa, İzmir'de 5 lira 47 kuruştan 5 lira 39 kuruşa, Ankara'da ise 5 lira 45 kuruştan 5 lira 37 kuruşa inecek.