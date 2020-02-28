Benzin ve motorinde indirim

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) bilgiye göre akaryakıttaki indirim benzinde 34, motorinde ise 31 kuruş olarak gerçekleşecek.

İndirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.