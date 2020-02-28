Benzin ve motorinde indirim
Son Dakika Haberleri.. Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonrasında benzin ve motorine indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak indirim benzinde 34 kuruş, motorinde ise 31 kuruş olarak gerçekleşecek.
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) bilgiye göre akaryakıttaki indirim benzinde 34, motorinde ise 31 kuruş olarak gerçekleşecek.
İndirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız