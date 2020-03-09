Uzmanlar, benzin ve motorinde ortalama 40 kuruş indirim bekliyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren OPEC toplantısında ek üretim kesintisi kararında uzlaşılamamasının ardından petrol fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerinin anlaşmaya varamamasının ardından Suudi Arabistan nisan ayı kontratlarında ilk etapta 8 dolarlık düşüş gerçekleştirdi.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı uluslararası piyasada 31.38 dolara kadar geri çekildi.

BİLEK GÜREŞİNE DÖNDÜ

Koronavirüs sonrası petroldeki hamleleri Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan bir bilek güreşine benzeten piyasa uzmanları petroldeki büyük düşüşün iç piyasadaki akaryakıt tarafına da ciddi indirim olarak yansımasını bekliyor.

ORTALAMA 40 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Uzmanlar, yurt dışı ürün fiyatlarında açılış rakamlarında ortaya çıkan çöküş hareketi sonrası 10 Mart Salı'yı 11 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem motorin hem de benzin tarafında ortalama 40 kuruşluk indirim bekliyor.