Benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidildi! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs salgınından etkilenen petrol fiyatları tarihte ilk kez eksilere düştü. Benzin ve motorin fiyatları da olaydan etkilendi. Dün gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatından indirime gidildi. İstanbul, Ankara ve İzmir için benzin ve motorin fiyatları değişti. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Mart’da motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

İlk büyük indirimle Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,13 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya düşmüştü.

Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günü gerçekleşmişti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

İndirimle, Ankara'da 6 lira 13 kuruş olan benzinin litresi, 5 lira 62 kuruş, İstanbul'da 6 lira 4 kuruştan 5 lira 53 kuruş, İzmir'de 6 lira14 kuruş olan benzinin litresinin 5 lira 63 kuruş olmuştu.

Bunun üzerine benzine litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim daha yapılmıştı. Sonrasında ise düzenlemeyle benzinde 16 kuruş daha indirime gidilmişti. Son olarak da itibaren geçerli olmak üzere de benzinde 22 kuruş indirim yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.