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02 Kasım 2020 Pazartesi 16:41 | Son Güncelleme:

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren indirim geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren indirim geliyor
AA

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren indirim geliyor. Motorinin litre fiyatında 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren indirim geliyor. Motorinin litre fiyatında 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.

AA'da yer alan haberde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi; İstanbul'da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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