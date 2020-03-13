Benzin fiyatı indirimli ne kadar? Son dakika ikinci benzin indirimi haberleri

Son dakika ikinci benzin indirimi haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi basın mensuplarına duyurmuştu. Son dakika haberine göre, benzine ikinci indirim geldi. Araç sahipleri benzin fiyatları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. "Benzin pompa fiyatı indirimli ne kadar oldu? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

İNDİRİMLİ BENZİN FİYATI NE KADAR?

Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin fiyatlarına 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan indirimin ikincisi geliyor.

EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

ANKARA'DA BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Böylece Ankara'da ortalama 6.13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.62 lira olacak.

İSTANBUL'DA BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Benzinin litresi İstanbul'da 6.04'dan 5.53 liraya düşecek.

İZMİR'DE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İzmir'de ise benzin fiyatı 6.14 liradan 5.63 liraya inecek.