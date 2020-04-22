Benzin 4,5 yıl önceki seviyede! Depo 109 TL ucuza doluyor

Uluslararası petrol piyasalarının temel ölçütü olan Brent petrolün vadeli fiyatı 16 doların da altına inerek son 20 yılın en düşük düzeyini görmeyle benzinde büyük indirim geldi. Dün gece yarısından geçerli benzinin litre satış fiyatı 31 kuruş, motorinin ise 41 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da 5.13 liradan 4.82 liraya, Ankara’da 5.33 liradan 5.02 liraya, İzmir’de ise 5.38 liradan 5.07 liraya geriledi. Motorin ise İstanbul’da 5.18 liradan 4.77 liraya indi. Böylelikle İstanbul’da motorin yeniden benzinden ucuz hale geldi. Benzinin TÜPRAŞ çıkışlı litre fiyatı (vergiler ve paylar hariç) da 70-75 kuruşa kadar geriledi. Benzinin 1 Ocak’ta fiyatı 7.03 liraydı. Buna göre benzin yıl başından bu yana 2.18 lira ucuzladı. Böylece 50 litrelik bir depoda vatandaşın kazancı 109 lira oldu. Benzinin 4.82 liraya inmesiyle fiyatlar 4.5 yıl önceki seviyeye gerilemiş oldu. 3 Kasım 2016’da benzin 4.84 liraydı.

UZAYDAN MESAJ: FİYATLAR EKSİ 100 DOLARI GÖREBİLİR



Uydu görüntüleriyle takip edilen veriler, depolama tanklarındaki petrollün 3.2 milyar varile yükseldiğini bir iki hafta içinde dünyadaki tüm tankların dolacağıın gösterirken petrolde eksi fiyatların görüleceğini martta tahmin eden Japon Mizuho Bank’tan yeani tahmin geldi. Bankanın analisti Paul Sankey, Batı Tekses petrolü için bu kez ‘Mayısta eksi 100 dolar olur’ tahmininde bulundu. ABD merkezli veri kurumu Primary Vision Enerji Analisti Mark Rossano ise “Çok kısa bir sürede Brent petrolün varil fiyatı 10 doların altına inecek” diye konuştu.