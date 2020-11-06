'Belgeli' turizmle sağlık pastasının %5'ini kaparız

Pandeminin başlamasıyla birlikte Dünya Turizm Örgütü verilerine göre seyahat hareketliliği dünya genelinde yüzde 98 azaldı. Uluslararası hareketin durmasıyla birlikte yara alan sektörlerden biri de fuarcılık oldu. Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMITT de bu dönemde 2022 yılına ertelenen fuarlardan biri oldu. EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, pandeminin EMITT’in sadece ertelenmesine değil, belli ölçüde şekil değiştirmesine de neden olduğunu belirterek, “2022 yılında bu fuarda ilk kez sağlık turizmi profesyonelleri de yer alacak” diye konuştu.

HEDEF 7.5 MİLYAR DOLAR



Şehir hastanelerinin yaygınlaşması ve son yıllarda atılan adımlarla Türkiye’de sağlık turizminin önemli bir ivme kazandığını belirten Aydın, “Türkiye’nin 2027 yılında 143.6 milyar dolara ulaşması öngörülen dünya sağlık turizmi pastasından en az yüzde 5 pay almayı ve 7.5 milyar dolar gelire ulaşmayı hedeflemesi mümkündür” ifadelerini kullandı. Hacer Aydın, şöyle konuştu: “Söz konusu hedefe ulaşmak için de Türkiye’nin dünya sağlık turizmi pastasından alacağı payı uygulayacağı politikalar belirleyecektir. Turizm sektöründe uygulanmaya başlanan ‘Güvenli Turizm Belgesi’nin; sağlık turizmi sunan kurumlar için de geçerli olması önemli başarı faktörleridir.”

IRAKLILAR İLK SIRADA



2019 yılı itibarıyla Türkiye’ye gelen sağlık turistlerinin ülkelere göre dağılımını sıralayan Aydın, “Irak yüzde 22, Azerbaycan yüzde 13, Almanya yüzde 8, yurtdışında yaşayan Türkler yüzde 6, İran yüzde 6, Özbekistan yüzde 6, Rusya yüzde 5, Libya yüzde 5, Gürcistan yüzde 5, Kırgızistan yüzde 3 ve diğer ülkeler yüzde 21 şeklinde sıralanıyor. Bu dağılım göstermektedir ki Türkiye, yakın ve komşu ülke potansiyellerini kullanmaya başladı” dedi.

TURİST BAŞINA 1.200 DOLAR HARCAMA



Hacer Aydın’ın sağlık turizmine yönelik paylaştığı güncel verilere göre;

• 2019 yılında ülkemize gelen toplam 880 bin sağlık turistinin yaklaşık 74 bininden fazlası Antalya’da ağırlandı.

• Geçen yıl sağlık turisti başına düşen ortalama harcama 1.200 doların üzerinde gerçekleşti.

• Ülkemizde turist başı ortalama turizm harcaması ise yine aynı yıl 666 dolar olarak kayda geçti. Yani bir sağlık turisti ülkemize ortalama bir turistin yaklaşık 2 katı döviz bırakıyor.

• TÜİK verilerine baktığımızda; 2019’da 1 milyar 65 milyon dolar olan sağlık turizmi harcamasının toplam turizm gelirinden aldığı pay yüzde 3.09.

DİŞTE PAZAR 50 MİLYAR DOLAR BULACAK



Aydın, şunları söyledi: “Data analizi şirketi ReportLinker’ın araştırmasına göre, diş sağlığının 2027’ye kadar 49.8 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu alanda ilk sırada yer alan Çin’i ABD izlerken, Kanada, Japonya ve Almanya da 2027’ye kadar önemli derecede büyüyecek pazarlar olarak öne çıkıyor.”