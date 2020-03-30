Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4987
  • 7,2039
  • 338.079
  • 88125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Belediyelere 3 milyar liralık ek kaynak

Belediyelere 3 milyar liralık ek kaynak

Belediyelere 3 milyar liralık ek kaynak

Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak.

Buna göre, nisan, mayıs ve haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak. Belediyeler 3 milyar TL tutarında kaynak imkanı kazanacak. Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12’nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.


İstanbul'da 'ev partisi'ne operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 'ev partisi'ne operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Fenerbahçe sil baştan! İşte o köklü değişikler...