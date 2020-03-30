Belediyelere 3 milyar liralık ek kaynak

Buna göre, nisan, mayıs ve haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak. Belediyeler 3 milyar TL tutarında kaynak imkanı kazanacak. Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12’nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.