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Emekli ikramiye ödemeleri hesaplara geçiyor

Emekli ikramiye ödemeleri hesaplara geçiyor

12 milyon emeklinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. SSK emeklilerinin bugün, Bağ-Kur emeklilerinin ise ikramiye ödemeleri yarın hesaplarına geçecek.

SSK emeklileri bayram ikramiyelerini bugün alacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise ikramiyeleri yarın ödenecek.

12 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

İkramiye ödemesinden 12 milyon 142 bin emekli ve hak sahibi faydalanabiliyor. 12 milyonu aşkın emekliye 10 milyar 800 milyon lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre değişiklik gösteriyor. Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara asgari 500 lira, çalışmayıp dul aylığı alanlara ise 750 lira ödeme yapılacak. Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira olacak.

(Türkiye)

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