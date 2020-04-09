Bekir Pakdemirli: Önlemleri aldık, raflarımız dolu

Bakan Bekir Pakdemirli, “Önlemlerimizi zamanında aldık. Gıda arzı ve güvenliğimizde bir sorun yok. Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda” dedi. Pakdemirli, güçlü tarım ve orman altyapısını oluşturabilmek için son 17 yılda birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek “Bu kapsamda, tarımsal hasılamızı yüzde 645 artırarak 275 milyar liraya çıkardık. 308 milyar lira tarımsal destek verdik. 565 baraj inşa ettik. 6.6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Tohumluk üretimimizi 8 kat artırdık. Tohumluk ihracatımızı 10 kat yükselttik. Ayrıca 5.3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamızla tarımda net ihracatçı konuma geldik” diye konuştu.