Bekçilik sonuçları son dakika açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları için duyuru geldi mi?

Bekçilik sonuçları son dakika açıklandı mı? sorusu sınava giren bekçi adayları adayları tarafından internette araştırılıyor. 2019 yılı bekçi alımı için adayların başvuruları alındıktan sonra yazılı sınav uygulanmış, sonrasında ise fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat aşaması tamamlanmıştı. Gözler Polis Akademisi tarafından açıklanacak olan sonuçlara çevrildi. Bekçilik sonuçları son dakika açıklandı mı? merak ediliyor. İşte yanıtı..

BEKÇİLİK SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bekçilik sonuçlarının bu ay içerisinde açıklanacağı dair iddialar bulunuyor. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika süren sınavda farklı kategorilerden 100 soru soruldu. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

BEKÇİ ATAMALARI NASIL OLACAK?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.