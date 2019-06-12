Bekçilik sınavı 2019 ne zaman? Bekçilik sınavında sorulacak sorular 2019!



Bekçi olmak isteyenler, “Bekçilik sınavında hangi sorular sorulacak? 2019 bekçilik sınav tarihi belli oldu mu?” sorularının yanıtlarını öğrenmek için Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesine akın ediyor. 2019 Bekçilik sınavı için 18 Mart - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında ön başvuru alınmıştı. Sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruyu yanıtlayacak. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

BEKÇİLİK SON DAKİKA SINAV TARİHİ 2019!

2019 bekçilik son dakika sınav tarihi henüz belli olmadı. Çarşı ve mahallelerin can ve mal güvenliğini korumak için yapılan bekçilik alımları , geçen sene başvuruların tamamlanmasının ardından yaklaşık üç ay sonra uygulanmıştı. Bu nedenle 2019 bekçi sınavının Haziran ayının son günleri ya da Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor.

2019 BEKÇİLİK SINAVINDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİLİK PARKURU NASIL OLACAK 2019?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-)Lastik içerisinden geçme,

3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

Bu aşamaları;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.