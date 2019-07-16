Bekçilik sınav soruları yayınlandı mı? 2019 Bekçilik sınav soruları ve cevapları haberimizde

Bekçilik sınav soruları yayınlandı mı? yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. 13 Temmuz tarihinde sınava giren bekçi adayları heyecanla sınav sorularının yayınlanmasını bekliyor. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Bekçilik sınav sonuçları, 7 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Peki bekçilik sınav soruları yayınlandı mı? diye merak ediyorsanız 2019 bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarı haberimizde yer alıyor..

BEKÇİLİK SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları bugün https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yayınlandıktan sonra aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bekçilik sınav sonuçları, 7 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?



Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.



13 Temmuz'da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika sürecek olan sınavda farklı kategorilerden 100 soru sorulacak. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

SINAV KONULARI NELER?



Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.



KONULAR SORU SAYISI

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

GENEL TOPLAM 100