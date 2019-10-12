Bekçilik mülakat sonuçları için tarih belli mi? Bekçi adayları heyecanla sonuçları bekliyor..

Bekçilik mülakat sonuçları için tarih belli mi? sorusu arama motorunda sözlü mülakata katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Bekçilik azılı sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle son süreç olan sözlü mülakat dönemine geçildi. Sözlü mülakat dönemi de 12 Ekim itibari ile bitiyor. Mülakatlar, adaya denk gelen soruya göre ortalama 3 dakika sürdü. Sınavdan çıkan adaylar Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt arıyor. İşte bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına ilişkin bilgiler..

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ Mİ?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi'nden gelen bir duyuru bulunmuyor. Mülakat sonuçları tüm mülakatların tamamlanmasının ardından belirlenecek.Tüm bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor.

BEKÇİLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

30 Eylül tarihinde başlayan bekçilik sözlü mülakatları, 12 Ekim'de sona erdi.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.