Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak. Sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanların başarılı sayılacak. Bekçilik mülakat sonuçlarına dair son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçilik mülakat sonuçları henüz açıklanmadı.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak.

BEKÇİLİK SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika süren sınavda farklı kategorilerden 100 soru soruldu. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

BEKÇİ ATAMALARI NASIL OLACAK?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.