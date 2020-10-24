Bekçilik alımı sınav yerleri açıklandı! Bekçi alımı 2020 sınav giriş belgesi sorgulama

Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı. Adaylar sınav yerleri ile ilgili bilgiye e-devlet sistemine giriş yaparak öğrenebilirler. Bekçilik alımı 2020/1. dönem sınavı için duyuru Polis Akademisi'nin internet sayfası üzerinden duyuruldu.

BEKÇİ ALIMI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

BEKÇİLİK ALIMI SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

Polis Akademisi 2020/1. dönem çarşı v mahalle bekçiliği şahsen müracaat ve ön sağlık kontrolü için adayların sınav merkezleri ile tarihleri açıkladı.

Resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen müracaat ve ön sağlık kontrolüne katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar şahsen müracaatlarını yapacak ve ön sağlık kontrolüne katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.