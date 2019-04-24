Bekçilik sınavı ne zaman?

Adaylar ön sağlık kontrol merkezlerini, sınav yerlerini ve evrak teslim merkezini kendilerine ait olan vatandaşlık numaralarıyla E-Devlet kapısından veya başkanlığın www.pa.edu.com.tr intenet sitesinden öğrenebilecekler.

ÖN SAĞLIK KONTROL MERKEZİ

Adaylar E-Devlet üzerinde duyurusu yapılacak olan tarihlerde başvuru merkezlerine yapacakları kayıt ile açıklanan sağlık merkezlerinde sağlık kontrolünden geçirilecektirler.

YAZILI SINAV YERİ

Sağlık kontrollerinden geçen adaylar sınav tarihlerini öğrenebilecekler. Sınav yeri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek ve farklı bir iletişim yoluyla sınav giriş bilgileri verilmeyecektir.2019/1 Bekçi alımı sınavına girecek olan adayların cep telefonu, ses ve kayıt cihazları ve buna benzer elektronik aletlerle sınava gitmemeleri zorunlu kılındı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI SON DURUM

Ön başvuruları 1 Nisan tarihinde sona eren bekçi alımı sürecine ilişkin sonuçları merak ediliyor.

Bu doğrultuda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi Başkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan sonuçların açıklanma tarihine yönelik olarak resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz dönemlerdeki süreç göz önüne alındığında, bekçi alımı başvuru sonuçlarının ön başvuruların son bulduğu tarihten yaklaşık 30 ila 40 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bundan da sonuçların Mayıs ayının ilk haftasında açıklanacağı öngörüsünde bulunulabilir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahküm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Adaylar alıma ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr üzerinden ulaşabileceklerdir