Binlerce kişi bedelli askerlik başvurusunda bulundu. Başvurular 31 Aralık günü sona ererken gözler kura sonuçlarına çevrildi. 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunan yükümlülerin sevk ve celp tarihleri Ocak ayında e-devlet sistemi üzerinden açıklanacak. Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? Bedelli askerlik kura sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK 2021 ÜCRETİ NE KADAR?

2021 Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı.

31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira 64 kuruş olarak belirlenmişti. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapıldı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin

Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.