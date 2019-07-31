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Bedelli askerlik başvurusu için bugün son gün

Bedelli askerlik başvurusu için bugün son gün

16 Temmuz itibariyle başlayan bedelli askerlik başvuruları bugün sona eriyor. Bedelli kuraları ise 2020 Ocak'ta yapılacak.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen binlerce kişi 16 Temmuz itibariyle başvuru yapmaya başladı. Bugün başvurular sona eriyor. Kura işlemi ise 2020 Ocak'ta yapılacak. Sevkler ise Mart ayında yapılmaya başlanacak.

BEDELLİDE 2019 ÜCRETİ 33 BİN 200 TL

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 DÖVİZLİ ASKERLİK ÜCRETİ 5 BİN 442 EURO

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.

ÖDENMEMİŞ CEZALAR TAHSİL EDİLMEYECEK

Öte yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların, 26 Aralık'a kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek.

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