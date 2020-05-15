Türkiye'de koronavirüsü tedbirleri kapsamında askerlik alımları ve terhis işlemlerinde de kısıtlama yapılmıştı. Terhis zamanı gelen askerler ve erbaşların işlemleri durdurulmuş, yeni asker alımları ise bekletilmeye başlanmıştı. Bunun üzerine yeni alımlar ile ilgili açıklamalar merak konusu olmuştu. Bedelli askerlik 2020 alımları ne zaman başlayacak? Askerlik terhis işlemleri ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte süreç hakkında tüm merak edilenler..

BEDELLİ ASKERLİK 2020 ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs sebebiyle ertelenen bedelli askerlik alımları hakkında açıklama yaptı. Bakan Akar, 20 Haziran itibariyle bedelli askerlik alımlarının tekrardan başlayacağını açıkladı.

ASKERLİK TERHİS İŞLEMLERİ NE ZAMAN?



Büyük bir heyecanla beklenen terhis tarihinin ne zaman olacağı sorusuna Milli Savunma Bakanı, cevap verdi. Akar, koronavirüsü sebebi ile terhis işlemleri ertelenen ve hala kışlada bulunan askerin, 31 Mayıs itibariyle terhis edileceğini söyledi.

BEDELLİ ASKERLİK 2020 ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılı bedelli askerlik ücreti sene başında 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 261 euro olarak belirlenmişti. Bedellik askerlik ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da tekrar başlayacağı bilgisi verildi.