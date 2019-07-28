Bakanlık uyardı! Bebeğinize ikinci el otomobil koltuğu almayın

Ticaret Bakanlığı’yla Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneği (BAGİDER) ‘Standartlar Bebeğinizi ve Sizi Korur’ projesini hayata geçirdi. Projeyle ebeveynlere giyimden, beslenmeye, oto koltuklarından ana kucaklarının güvenliğine dair önemli uyarılarda bulunuldu. Hazırlanan kamu spotu ve bebek ürünlerinin standartları ‘www.bebekurunleristandartlari.com’ sitesinde yayımlandı. Web sitesinde yer alan bazı öneriler şu şekilde:

NAYLON GİYSİ GİYDİRMEYİN

• Karyolalar doğum itibarıyla 18 ay ila iki yıla kadar kullanılabilir.

• Karyola bebegˆinizin dıs¸arı tırmanmasını o¨nlemek ic¸in en az 49.5 santimetre derinligˆinde olmalı.

• Bebek arabasının frenlerinin kontrollerini mutlaka yapın.

• Beş nokta kemer sistemine sahip bir mama sandalyesi alınmalı.

• C¸ocugˆunuzu mama sandalyesinde go¨zetimsiz bırakmayın.

• Bebegˆinizin sağlığı için gevs¸ek o¨rgu¨ yu¨n giysiler veya naylon kıyafetler giydirmeyin.

Kazaya karışıp, hasar almış olabilir

• Yeni dogˆan bebekler arkaya do¨nu¨k oto koltuklarında tas¸ınmalı.

• Oto koltukları arabanın aktif yolcu hava yastıgˆının bulundugˆu o¨n koltugˆunda asla kullanılmamalı.

• İlk go¨ru¨s¸te cazip gibi görünse de ikinci el pazarından veya ku¨c¸u¨k bir ilandan kullanılmıs¸ bir bebek otomobil koltugˆu satın almaktan kac¸ının. Kusursuz go¨ru¨nen bir koltuk bile kazaya karıs¸mıs¸ veya du¨s¸u¨ru¨lmu¨s¸ olabilecegˆinden yapısını gu¨c¸su¨zles¸tiren go¨ru¨nmez bazı hasarlara sahip olabilir.

• Aldığınız yu¨ru¨teci 20 dakika gibi kısa zaman aralıklarında kullanın. Bebegˆinizi asla yu¨ru¨tec¸teyken yalnız başına bırakmayın.

• Bebegˆinizin biberonunu mikrodalga fırında ısıtmayın.