BDDK, 3 bankaya döviz işlem yasağı getirdi
BDDK, yurtdışında kurulu 3 bankaya bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirdi. BDDK'dan yapılan açıklamada yurtdışında kurulu BNP Baripas, CİTİ ve UBS'in TL yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yurtdışında kurulu 3 bankaya bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirdi.
Yurtdışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarının TL yükümlülüklerini yerine getirmediğini bildiren BDDK, "Yurtdışında kurulu bu bankalar ile bir bacağı TL olan döviz işlemi yapılmayacak" açıklamasında bulundu.