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  3. BDDK'dan taksit sayısı kararı... Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı
09 Haziran 2020 Salı 18:52 | Son Güncelleme:

BDDK'dan taksit sayısı kararı... Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı

BDDK'dan taksit sayısı kararı... Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı

Son Dakika Haberleri.. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Covid-19 sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurtiçi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı. 9 Haziran tarihli kurul kararı ile yurtiçi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltti.

AA'nın aktardığı habere göre, BDDK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurt içi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, Kurul'un 09 Haziran 2020 tarihli ve 9053 sayılı kararı ile 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

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BDDK'dan taksit sayısı kararı... Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı
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