BDDK'dan sahte site uyarısı: Sakın itibar etmeyin

BDDK’dan sahte internet siteleriyle ilgili yapılan açıklamada, “Son dönemde Kurumumuz tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı görülmektedir." denildi.

“BDDK KREDİ VEREN BİR KURUM DEĞİLDİR”

BDDK’nın kredi veren bir kurum olmadığı hatırlatılan açıklamada, sahte internet sitelerinin BDDK ismi ve logosunu taklit ettiği belirtildi.

Sahte sitelerin banka müşterilerine kredi kampanyasına katılım gibi öneriler sunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunmakta ve kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir.”

BDDK, "Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçler işletilmektedir.

“BDDK BU BİLGİLERİ TALEP ETMEMEKTEDİR”

BDDK’nın internet sitesinin banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin talep etmediği anımsatıldı.