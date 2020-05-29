Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8253
  • 7,5899
  • 380.556
  • 105520
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. BDDK'dan bankalara idari para cezası
29 Mayıs 2020 Cuma 18:23 | Son Güncelleme:

BDDK'dan bankalara idari para cezası

BDDK'dan bankalara idari para cezası

BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Mayıs 2020 tarihli ve 9039 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesinin (b) bendi uyarınca 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."

BDDK'dan bankalara idari para cezası
Bakanlık az önce duyurdu! 1 Haziran'da açılıyor
Ayasofya'da okunan Fetih Suresi'yle ilgili Yunan hükümetinden ilk açıklama
Putin'den Suriye talimatı... Rus ordusu için ilave yer istedi!
Akılalmaz görüntü! Kısıtlama öncesi akın ettiler
Arslanbek Sultanbekov Fetih ve Ceddin Deden Marşı'nı seslendirdi

Arslanbek Sultanbekov Fetih ve Ceddin Deden Marşı'nı seslendirdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak... Son 70 metre!

Yatmadan önce salatalık yerseniz faydasına inanamayacaksınız...