BDDK kredi kartı düzenlemesi: Kredi kartı taksitleri kaç aya düştü?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında bazı değişikliklerde bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı kırk sekiz aydan otuz altı aya düşürüldü. Kredi kartı ile taksitlendirme süresi mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirildi.

BDDK KREDİ KARTI VE KREDİ VADE AÇIKLAMASI

Belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;

Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,

Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya,

Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya

indirilmesine,

Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,

Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verildi.