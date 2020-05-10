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  3. BDDK Başkanı: Manipülasyon girişimlerine karşı koymaya devam edeceğiz

BDDK Başkanı: Manipülasyon girişimlerine karşı koymaya devam edeceğiz

BDDK Başkanı: Manipülasyon girişimlerine karşı koymaya devam edeceğiz

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürecek." açıklamasında bulundu

BDDK Başkanı Akben'in açıklamasından satır başları;

Finansal istikrarın zarar görmemesi için AB normlarında tedbir aldık. Yönetmeliğinin muhatabı manipülatif bankacılık işlemleridir. Amacımız haber ve analize dayalı yorumları engellemek değildir."

"Salgın şartları düzeldiğinde uygulamalar eski haline dönecek. Bankaların asli fonksiyonlarını yerine getirmeye dönük yaklaşımımız devam edecektir."

"Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürecek.


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