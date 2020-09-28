BDDK Aktif Rasyosu kararı nedir? Aktif Rasyosu ne demek?

BDDK, 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdüğünü duyurdu. Ekonomi ile yakından ilgilenen vatandaşlar Aktif Rasyosu ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

AKTİF RASYOSU NEDİR?

BDDK özellikle özel bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik etmek için bugün yeni bir karar aldı. Aktif rasyosu ismi verilen bir denkleme göre bankalar belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.

BDDK Aktif Rasyosunu esnetti. BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.