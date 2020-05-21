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  3. BDDK: 100 gram altın üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
21 Mayıs 2020 Perşembe 15:21 | Son Güncelleme:

BDDK: 100 gram altın üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak

BDDK: 100 gram altın üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak

BDDK'dan yapılan açıklamada "Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak." denildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 100 gram ve üzeri altın alımına yarından itibaren 1 gün valör uygulanacağını açıkladı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.05.2020 tarih ve 9033 sayılı Kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen; 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ve konunun Kuruluş Birlikleri vasıtasıyla tüm bankalara duyurulmasına karar verilmiştir" denildi.


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