Bazı tütün ürünlerinde ve kolalı gazozda ÖTV oranları değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, puro, uçları açık puro ve sigarilloda ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 80'e çıkarıldı. Buna karşılık, ambalajlı tütünlerde ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 40'a ve asgari maktu ÖTV tutarı da 0.0787 liradan 0.0500 liraya düşürüldü.

Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar ile ÖTV oranı yüzde 67 olan tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, uçları açık

purolar ve sigarillolarda ÖTV oranı yüzde 80'e çıkarıldı.

Kapsam dahilindeki tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Karara göre ayrıca, kolalı gazozlar ÖTV de yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı.

DHA

