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  3. Bazı ev sahipleri faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar

Bazı ev sahipleri faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar

Bazı ev sahipleri faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar

Ev kredisi faizlerindeki indirimi fırsat bilen kimi ev sahipleri ile müteahhitler konutlarına yüzde 5 ile 10 arası zam yaptı. Düşen maliyetin kendilerine rant olarak dönmesini isteyen fırsatçılar, canlanması beklenen konut satışlarını baltalarken, konut alıcısı ise ucuz konutlara yönelmeye başladı.

Konut faizlerinin yüzde 3 seviyelerinden Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından 500 bin TL’ye kadar 0.99’a çekilmesinin ardından başlayan hareketliliği fırsat bilen bazı ev sahipleri İstanbul’da satılık ev fiyatlarına yüzde 5 ile 10 arasında değişen oranlarla ‘indirim’ zammı yaptı. Bu da fiyatı 500 bin TL olan ev için 25 ile 50 bin TL’lik artış anlamına geliyor. Kadıköy, Maltepe, Kartal, Şişli gibi ilçelerde görülen indirim zammını değerlendiren İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa “Konut talebi olması için hem kredilerin hem de konut fiyatlarının aşağıda olması lazım. Kamu bankaları faizi aşağı çekince talep oluştu ama bazı ev sahipleri ile müttehitler ‘Tüketicinin cebinden çıkacak para azaldı, bunun bir miktarını ben alayım’ anlayışıyla zam yaptılar. Dolayısıyla da başta Kadıköy olmak üzere bazı ilçelerde satılık evlere talepler düşük faize rağmen azaldı. Ümraniye, Çekmeköy, Beylikdüzü’nde ve Esenyurt’ta satışlar var. Çünkü talepler 300 ile 500 bin TL arası evler için yüksek.  Satışlar iyi gidiyor”  dedi. 

SEKTÖR BALTALANIYOR 

Konut faizisinde 0.99 ile 1.60 arasında tüketici için 250 bin TL’lik fark oluştuğunu ve bu farkın azalmasının konut alıcısı için cazibe oluşturduğunu ifade eden Aşa “İnsanların elinden avantajlarını alırsanız, yaptığınız lüks konutların satılmasını daha çok beklersiniz” dedi. Bağdat Caddesi, Kozyatağı gibi yerlerde lüks adı altında binlerce konut inşa edildiğini ve fiyatlarının da şişirildiğini anlatan Aşa “İstanbul’u geziyoruz. Zaten balon olan fiyata bir de zam yapmak, konutta canlanmasını beklediğimiz talebi baltalamaktan başka bir işe yaramıyor” dedi.

STAR

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