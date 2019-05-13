Bayramda 300 bin yerli turist otelleri dolduracak

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye genelinde milyonlarca kişinin 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkacağını, bunun büyük kısmının eş, dost, akraba ve memleket ziyaretine gidenlerden oluşacağını söyledi. 300 bin yerli turistin ise otel konaklamalı tatili seçeceğini aktaran Ayık, hem dış pazardan gelen rezervasyonlarla hem de iç pazardaki bayram rezervasyonları dolayısıyla bu tarihlerde otellerde doluluk oranlarının yüzde 100’lere yaklaşacağını vurguladı.

ÖZLENEN DOLULUK ORANI

Ayık, “Şu an itibarıyla bakıldığı zaman bayram haziran başında ve bizim en iyi dönemlerimizden biri. Seçim dönemindeki birtakım belirsizlikler ister istemez insanların seyahatle ilgili planlarını olumsuz etkilemiş olabilir ama şu andan itibaren iç pazarda da bayram dönemine denk gelen yoğun hareketlilik bekliyoruz. Yurtdışı rezervasyonları, daha önceden yapılmış rezervasyonlarla da birçok tesisimizde ciddi doluluk vardı. Dolayısıyla da bu ikisinin birleşmesi aslında bayram döneminde bütün tesislerimizi özlenen ve arzu edilen doluluk seviyelerine ulaştıracak” diye konuştu.

BAYRAM TRAFİĞİ MİLYONLARI BULACAK

Bayram dolayısıyla ülke genelinde bir hareketlilik ve yoğunluk yaşanacağını kaydeden TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şöyle devam etti: Otel konaklamasının 300 bin civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Ama bunun dışında başka bir bayram trafiği olacak. Birçok insan, birçok vatandaşımız eş, dost, akraba ziyareti yapacak. Burada milyonlarla ifade edeceğimiz sayılarda yurtiçinde bayram trafiği bekliyoruz.

GURBETÇİLERDEN DE OLUMLU HAREKET VAR

Osman Ayık, “Yurt dışında yaşayan Türkler de dini bayramları yoğun şekilde tatil vesilesi olarak kullanıyor. Biz oradan da olumlu hareket bekliyoruz. Zaten son yıllarda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın seyahat eylemlerinde ciddi değişiklikler oldu. Onlar öncelikle memleketlerini ziyaret ediyor. Sonra da tatillerini yapıyor. Akrabalarını ziyaret edip arkasından tatil yapıyorlar. Dolayısıyla yurtdışından da bu döneme dönük ciddi bir tatil talebi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TEK ŞANSSIZLIK ERKENE DENK GELMESİ

Ayık, “Tek şanssızlığımız bu sene Ramazan Bayramı biraz daha öne geldi. Yurtdışında genelde okul tatilleri haziran ayının sonuna denk gelir. Belki onun bir miktar etkisi olabilir ama biz yine de bayram periyodunda yoğun ilgi bekliyoruz” diye konuştu.