Bayram tatilinin ekonomik büyüklüğü 10 milyar TL'yi aştı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatilinin turizm açısından nasıl geçtiğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’ndan öncesindeki beklentilerinin üzerinde bir turizm hareketliliğinin yaşandığını belirtti.

İç turizm açısından sezona başlarken güzel bir hareketliliğin görüldüğünü ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“Bayram öncesinde 10 milyar TL’lik ekonomik büyüklük öngörmüştük, bunun aşıldığını görüyoruz. İç turizm açısından son derece umut verici, güzel bir sezon başladı. Bu rakam bir rekor. Bundan önceki dönemlere bakıldığı zaman en yüksek seyahat oranı da bu bayramda gerçekleşti.

Tatilin önceden açıklanmasının çok pozitif etkisi oldu. Bundan sonraki bayramlarda da eğer tatil birleştirilmesi söz konusuysa yeteri kadar önceden birleştirilmesinin iç turizm hareketine pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Talebimiz bu yönde.”

"TÜRKİYE 2019’DA REKOR BİR YIL YAŞAYACAK"

Bağlıkaya, iç turizm olarak bakıldığında en çok Ege Bölgesi ve Antalya olduğunu vurgulayarak, söz konusu destinasyonlarda otel doluluklarının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

İstanbul’un da bayram döneminde önemli turist girdisi sağladığını ve otellerin önemli bir kısmının yüksek doluluklar yaşadığını aktaran Bağlıkaya, “Anadolu’da ağırlıklı olarak akraba ziyaretleri yaşandı. Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu ve Kapadokya’daki otellerimizde yüksek doluluk görüldü.” dedi.

Bağlıkaya, yerli turistin yurt dışı tur talebinin, yaz tatilinin başlangıcında olunması dolayısıyla yurt içi turlara göre daha düşük olduğunu belirterek, “Yurt dışı turlarında vizesiz Balkan turları, Yunanistan’daki adalar tercih edilen turlar arasında yer aldı.” diye konuştu.

Bazı tatil bölgelerinde aşırı talepten dolayı trafik sıkışıklıklarının yaşandığını belirten Bağlıkaya, “Yaz sezonu için yurt dışındaki talep aynen devam ediyor. Yurt içi talebi de hareketli başladı. Türkiye 2019’da da rekor bir yıl yaşayacak. Şimdiden gözüküyor, inşallah bir aksilik olmadan bu şekilde tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.

KURBAN BAYRAMI’NDAKİ YOĞUNLUĞUN GELİŞİ RAMAZAN BAYRAMI’NDAN BELLİ OLUYOR

Bağlıkaya, yıl sonu turizm hedeflerine de değinerek, şunları kaydetti:

“Dünya turizminin yüzde 6-7 büyüdüğü, Akdeniz çanağındaki turizmin yüzde 10 civarında büyüdüğü ortamda Türkiye hep yüzde 20’li büyüme rakamlarını hedef koyuyor. Ben Avrupa ortalamasının da Akdeniz çanağı ortalamasının da çok üstünde büyüme ile yılı kapatacağımızı düşünüyorum.”

Ramazan Bayramı’ndaki turizm yoğunluğunun Kurban Bayramı yoğunluğunun habercisi olduğunu belirten Bağlıkaya, tatil birleştirmeleri önceden ilan edilirse Kurban Bayramı’nda da çok ciddi bir iç turizm hareketinin yaşanacağını dile getirdi.

(AA)