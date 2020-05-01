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Bayram şekerinden 6500 kişiye iş

Bayram şekerinden 6500 kişiye iş

150'yi aşkın ülkede faaliyet gösteren Mondelez International'ın, çatısı altında bulunan ve bayram şekeri kategorisinin lider markalarından Kent, Ramazan Bayramı için üretimini tamamladı.

Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Bu bayram hepimiz için farklı olacak. Bayramlaşma şeklimiz günümüzün koşullarına uygun gerçekleşecek. Ancak bayramlaşmanın vazgeçilmez parçası olan şekerlerimiz, yine yanımızda olacak” dedi.

12 BİN TON ÜRETİM

Karagöz, şöyle konuştu: “Bayram için Gebze’deki tesisimizde 12 bin tonluk üretim hedefimizi gerçekleştirdik. Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 20 bin satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve bayram döneminde 6.500 kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz.” 


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