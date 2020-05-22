Bayram öncesi emekli maaşları 2020 yatacak mı? Emekli maaşları ödemesi ne zaman? Bağ-kur, SSK emekli maaşları

Emekli maaşı ödemeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşlarının bayram öncesinde ödeneceğini açıklamıştı. SSK'lıların emekli maaşları 15-20 Mayıs'ta hesaplarına yatırıldı. Emekli maaşlarını henüz almayan vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor. Peki, Emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatar? Bayram öncesi emekli maaşları ödenecek mi? Erkene alınan emekli maaş ödemeleri ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.

Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta

2020 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?



2020 yılında çalışma hayatını sonlandırmaya hazırlanan vatandaşlar kaç para emekli maaşı alırım sorusunu merak ederken diğer yandan emekli olan vatandaşların akıllarında da emekli aylığı hesaplama nasıl yapılır? Gibi sorular var. 2020 yılına girmemiz ile beraber emekli aylığına da belli bir ücret zam geldi. İlk önce yapılan zamları açıklayalım. En düşük emekli aylıkları 2020 yılı için şu şekilde:

· SSK (2000 ÖNCESİ) 2111,3 TL

· SSK (2000 SONRASI) 1258,0 TL

· BAĞ-KUR (ESNAF) 1889,8 TL

· BAĞ-KUR (TARIM) 1330,7 TL

· MEMUR (Emekli) 2660,2 TL

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.

BAĞ KUR EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.

2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.

3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.

4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor