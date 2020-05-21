Bayram kredisinde 3 ay ödemesiz dönem

Banka, kredi için aylık yüzde 0.98 faiz oranı uygulayacak ve müşterileri, 3 ay ödemesiz dönemli krediden 60 aya varan vade seçenekleriyle faydalanabilecek. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, kampanyayla ihtiyaç sahiplerine rahat bir nefes aldırmayı hedeflediklerini söyledi. Çelebi, “Bayrama özel 3 ay ödemesiz, 60 ay vadeli kredimizden ihtiyaç sahibi tüm bireysel segmentli müşterilerimiz faydalanabilecek. Kredi paketinin üst limiti 125 bin TL” ifadelerini kullandı.