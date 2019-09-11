Baymak'tan yeni pazarlarla gelen 'ihracat rekoru'

Baymak CEO’su Ender Çolak, ikinci yarıda da aynı ivmenin devam edeceğini söyledi. Isıtma ve soğutma sektörünün öncüsü olan Baymak, sekiz ay içinde ihracatta dolar bazında yakaladığı yüzde 50’lik büyümeyle büyük bir başarıya imza attı. Büyümesinin temeline ihracatı koyan ve başta Özbekistan, Rusya, Fransa ve Almanya olmak üzere yeni pazarlarda yeni fırsatları yakalayan şirketin hedefi, dünya iklimlendirme pazarında ilk 10 markadan biri olmak.

Geniş ürün gamı ile sürdürülebilir bir büyüme yakaladıklarına dikkat çeken Baymak CEO’su Ender Çolak, “Güçlü yapımız sayesinde sekiz ayda hedeflerimizin üzerinde bir büyüme elde ettik. İş süreçlerimizin tamamında tasarruf, yüksek verim ve son teknolojiye odaklanıyoruz. Bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir yapıya sahip olmamız. Önümüzdeki dönem aynı motivasyonla yurt içinde ve yurt dışında büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

İKİNCİ YARIDA DA AYNI İVMEYE DEVAM

Isıtma dünyasının merkezinin artık sadece Avrupa’dan ibaret olmadığını vurgulayan Çolak, “Global ekonomik konjonktür, E7 ülkelerinin 2050’de açık ara dünya ekonomisinin liderleri olacağını gösteriyor. Biz de rotamızı ihracata çevirdik. İhracat ciromuzu sekiz ay içinde hedeflerimizin çok üstünde, yüzde 50 oranında artırdık. İkinci yarıda da aynı büyüme ivmesinin devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.



Çolak sözlerini şöyle sürdürdü: “2019’un ilk aylarında ihracatımız özellikle Özbekistan, Rusya, Fransa belirgin bir artış gösterdi. Özellikle Rusya’da kombi satışlarımızda patlama yaşandı. Burada satışlarımız adetsel olarak 4 kat arttı.

En radikal büyüme yaşadığımız ülkelerden biri ise Fransa oldu. Burada adetsel olarak katı yakıtlı kazanların satış adedini 2.5 katına çıkararak yüzde 24 oranında bir büyüme gerçekleştirdik. Öte yandan Fransa hükümetinin çevre politikası çerçevesinde başlattığı eski kazanların yerine ‘Bio Mass kazan’ dediğimiz çevreci kazanlar projesine de kazan tedarik ediyoruz. Toplam 100 bin adet kazanı kapsayan bu proje 2022’e kadar devam edecek. Özbekistan’da ise 10 bin konutluk çok büyük projeye Baymak kombi veriyoruz. Dolayısıyla ikinci yarıda projeler kapsamında çok ciddi bir ivme yaşayacağız. ”

Almanya ve Fransa’nın boyler ihtiyacı ve kazan tedariğinin Baymak tarafından sağlandığına dikkat çeken Çolak, “Rusya başta olmak üzere Doğu bloğu ülkelerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını Tepeören fabrikamızda üretmeye başladık. Ayrıca ABD’nin boyler üretimi de Baymak tarafından karşılanıyor” bilgisini verdi ve ekledi: “Hedef pazarları arasında Avrasya, Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri de önemli yer tutuyor.”

ROTA AVRASYA’YA KAYIYOR

Mayıs ayı itibarıyla Turquality Marka Destek Programı’na katıldıklarını hatırlatan Ender Çolak, “Turquality Marka Destek programı ile Türki Cumhuriyetler, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da, ikinci aşamada ise ABD ve Latin Amerika ülkelerinde faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı..



Baymak’ın radarındaki bir diğer önemli bölge ise Avrasya… Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan pazarları Baymak için önemli büyüme ve yeni fırsatlar anlamına geliyor. Çolak, özellikle Özbekistan’da alınan yeni toplu konut projesinin Baymak’ın ihracat hedefleri açısından çok önemli bir konumda olduğunu dile getirdi.

Özbekistan’da vatandaşların temel konut ihtiyaçlarını karşılama, şehirleştirme, ekonomik anlamda yetersiz insanlara yardımda bulunma amacını taşıyan proje, Baymak’ın bölgede ihracat rakamlarına da şimdiden olumlu yansımış durumda.