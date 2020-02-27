Baymak bayileri Antalya'da buluştu

Isıtma ve soğutma sektörünün öncüsü olan Baymak, gelenekselleşen Aile Toplantısı’nı bu yıl Antalya’da gerçekleştirdi.

Bayilerle birlikte 2019 yılının değerlendirmesinin yapıldığı ve başarıların tüm ekip ile birlikte kutlandığı buluşmada, 2020 ve 2023 yıllarına yönelik hedef ve projeler de anlatıldı.

Baymak CEO’su Ender Çolak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yaklaşık 900 kişi ağırlandı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen bayiler eşleriyle birlikte katılım sağladı. Baymak’ın toplantıya özel olarak tasarladığı “BİZ BAYMAKLIYIZ” uygulamasıyla misafirler üç gün boyunca tüm etkinlikleri yakından takip ederek, anket ve canlı oylamalara katıldı.

Bayiler, ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji, su teknolojileri özelinde verilen eğitimlere yoğun ilgi gösterdi.

METİN-ALİ-FEYYAZ EURO 2020’Yİ DEĞERLENDİRDİ

Türk futbolunun ve Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Metin-Ali-Feyyaz ile Melih Gümüşbıçak’ın moderatörlüğünde futbol sohbetlerinin yapıldığı etkinlikte, A Milli takımımızın Euro 2020 yolculuğunu ve futboldaki gibi iş hayatında da takım oyununun önemi değerlendirildi. Satış konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Doğan Kaşıkçı’dan sektör tecrübelerini dinleyen bayiler, satış teknikleri ve müşteri odaklı çalışma konusunda önemli bilgiler elde etti.

BAŞARILI BİR YILI GERİDE BIRAKTIK

Toplantıda sunum yapan Ender Çolak, başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. 2019’un genel sektör açısından çok parlak geçmediğine dikkat çeken Çolak,

‘’İklimlendirme pazarı son yıllarda olduğu gibi geçen yıl da ülkemizde küçülmeye devam etti. Baymak olarak, yarım asrı kutladığımız 2019’da ise bu küçülen pazarda büyüme ivmemize devam ettiğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. 2019 yılında %25 büyüme sağladık ve toplam satışlarımız 838 milyon TL’ye ulaştı. Baymak’ın büyüme hızı ve başarı hikayesinde en büyük rol sizlerin. Markamız ve şirketimiz büyüyorken, Baymak Ailesi de her geçen gün büyüyor ve güçleniyor. Geçen yıl ailemize tam 110 yeni üye katıldı. Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılan geniş bayi ağımızla artık çok daha güçlüyüz. Sizlerden alığımız güçle iklimlendirme sektöründe Türkiye sınırları içindeki liderliğimizi dünyaya taşıyarak, 2023 yılında Baymak markasının iklimlendirme sektöründe dünyanın en değerli ilk 10 markası arasında yer almasını sağlayacağımıza yürekten inanıyorum’’ dedi.