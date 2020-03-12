Bayiye gitmeden internetten sıfır oto alma dönemi

ÖZGÜL ÖZTÜRK



İkinci el satışından, filo kiralama ve bayi kurmaya kadar otomotiv sektöründe 17 sene profesyonel yönetici olarak çalışan Ferhat Albayrak, otomotiv bayilerini ve direkt markaları dijital bir pazar yerinde buluşturan bir girişime imza attı. 2019’un ikinci yarısında yayın hayatına başlayan Minoto, vatandaşa bayiye gitmeden online mecrada sıfır otomotiv alma fırsatı sunuyor. Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan girişime 6 ayda Türkiye’deki 24 markayı temsil eden 70 bayi üye oldu.

BAYİ ZİYARETİ AZALIYOR



Dünyada artık her ürünün öncelikli satış kanalının online platformlar olduğuna dikkat çeken Minoto’nun kurucusu Ferhat Albayrak, “Eskiden otomobil almak için 8 kere bayiye gidilirdi, şu an bu sayı 1.3. Bugün bayilerde ortalama showroom ziyareti günde 3, ortalama telefon sayısı ise 5. Yani tüketici arabayı bayiye gitmeden almak istiyor. Minoto’yla bu ihtiyaca cevap vermek için ‘Yemek Sepeti’ gibi sıfır araçların satışının yapılabildiği ortak bir platform kurduk. 6 ayda 50 araç sattık” dedi. Şuan yurtdışından birçok fonla büyümek için yatırım raunduna çıkan firma, 5 sene içinde Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Türkiye pazarının en büyük oyuncusu olmayı hedefliyor.

FİYATLAR EN ÇOK 3 AY DAHA ARTAR



Türkiye’de her yıl ortalama 1 milyon araç satılırken, 2019’da bu rakam 479 bine geriledi. Düşen talebe paralel ithal edilen araç sayısındaki düşüş, kurlardaki yükseliş ve ÖTV indirimleriyle birlikte fiyatlar 2019’da tavan yaptı. Bu yükselişin sıfır araçların piyasaya girmesiyle duracağını anlatan Albayrak, “Bu süreç de en fazla 3 ay daha sürer” ifadelerini kullandı.

100 KM’YE KADAR İADE ETME HAKKI



Minoto’da sıfır aracın fiyatının yanı sıra yıllık ortalama kullanım bedeli, MTV, trafik sigortası ve ortalama yıllık benzin tüketimi de yer alıyor. Site, ayrıca Youtube kanalı üzerinden sitede satılan araçlar hakkında bilgilendirici videolar paylaşıyor. Albayrak, “İleride tüketiciye aldığı aracı 100 km’ye kadar iade etme hakkı da tanıyacağız” dedi.