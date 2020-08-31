Başkan Erdoğan'ın yerli uçak gemisi çağrısına ‘hazırız' cevabı geldi

Kaptanoğlu, “Uçak gemisi projesi, Kaptanoğlu-Desan olarak bizde ve sektörümüzde büyük bir heyecan yarattı. Türk tersaneciliği sivil ve askeri bakımdan bu üretimi gerçekleştirecek yetkinliktedir. Uygun işbirliği modeli ile bu projeyi hayat geçirebilir ve ülkemize gurur duyulacak bir eser kazandırabiliriz” dedi.