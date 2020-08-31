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  3. Başkan Erdoğan'ın yerli uçak gemisi çağrısına ‘hazırız' cevabı geldi
31 Ağustos 2020 Pazartesi 01:34 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'ın yerli uçak gemisi çağrısına ‘hazırız' cevabı geldi

Başkan Erdoğan'ın yerli uçak gemisi çağrısına ‘hazırız' cevabı geldi

Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katılan ve yerli üreticilere uçak gemisi çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sektörün güçlü şirketlerinden Kaptanoğlu-Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu'ndan yanıt geldi.

Kaptanoğlu, “Uçak gemisi projesi, Kaptanoğlu-Desan olarak bizde ve sektörümüzde büyük bir heyecan yarattı. Türk tersaneciliği sivil ve askeri bakımdan bu üretimi gerçekleştirecek yetkinliktedir. Uygun işbirliği modeli ile bu projeyi hayat geçirebilir ve ülkemize gurur duyulacak bir eser kazandırabiliriz” dedi.

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