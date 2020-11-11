Başkan Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" vurgusu sonrası Borsa İstanbul'dan 4 rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan, BIST 30 endeksi yüzde 3,94 kazançla 1.426,83 puandan, BIST TÜM Endeksi de yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Borsa İstanbul Pay Piyasasında da bugün 61 milyar 267 milyon 798 bin 993 TL ile işlem hacmi rekoru da kırıldı.

Analistler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla birlikte döviz kurlarındaki sert düşüşler görüldüğünü ve TL varlıklara olan talebin hızla arttığını belirtti.