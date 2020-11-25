Başkan Erdoğan'dan "Varlık Barışı" çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum" dedi.

"BUNUN HERHANGİ BİR TAKİBİ OLMAYACAKTIR"

Türk milletine varlık barışından yararlanmaları çağrısında bulunan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum. Bunun her hangi bir takibi olmayacaktır."

2008'den bu yana yapılan varlık barışı uygulamalarıyla milyarlarca liralık kaynağı ekonomide kayıtlı hale getirdiklerini belirten Başkan Erdoğan getirilecek kaynakların vergiden muaf olacağına vurgu yaptı.