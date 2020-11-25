25 Kasım 2020 Çarşamba 13:23 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan "Varlık Barışı" çağrısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı"na ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum" dedi.
"BUNUN HERHANGİ BİR TAKİBİ OLMAYACAKTIR"
Türk milletine varlık barışından yararlanmaları çağrısında bulunan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:
"Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum. Bunun her hangi bir takibi olmayacaktır."
2008'den bu yana yapılan varlık barışı uygulamalarıyla milyarlarca liralık kaynağı ekonomide kayıtlı hale getirdiklerini belirten Başkan Erdoğan getirilecek kaynakların vergiden muaf olacağına vurgu yaptı.