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23 Aralık 2020 Çarşamba 13:31 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan son dakika "asgari ücret" açıklaması

Başkan Erdoğan'dan son dakika "asgari ücret" açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorduğu "Gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna, " Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." şeklinden cevap verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorduğu "Gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna, " Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." şeklinden cevap verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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