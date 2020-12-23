23 Aralık 2020 Çarşamba 13:31 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan son dakika "asgari ücret" açıklaması
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorduğu "Gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna, " Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." şeklinden cevap verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorduğu "Gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna, " Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." şeklinden cevap verdi.
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