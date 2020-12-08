Başkan Erdoğan yatırımcılara seslendi: Toparlanma süreci başarıyla yürütülüyor

Uluslararası şirketlerin Türkiye’deki verimliliğini ve ülkenin yatırım cazibesini artırmak için düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi başladı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen ve ilk defa online yapılan zirveye video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinin toparlanma sürecini başarıyla yürüttüğünü söyledi. Yatırımcıları Türkiye’ye de davet eden Erdoğan Türkiye’nin teknolojik dönüşümünü sağlayacak, ihracat kapasitesini artıracak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

FIRSAT PENCERESİ VAR

Dünya ile beraber Türkiye’yi de etkileyen koronavirüs salgınının, dalgalar halinde yayılmaya devam ettiğine değinen Erdoğan bugüne kadar aldıkları önlemleri anlattığı konuşmasında “Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz. Bu salgın, bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde fırsat pencereleri açtı. Türkiye, bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir” dedi.

AVANTAJLI KONUMDAYIZ



Erdoğan, Türkiye’nin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan uluslararası yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna inandığını belirterek “Tüm dünyada doğrudan yatırımların azaldığı bir dönemde biz, yatırımlarını artıran nadir ülkelerden birisi olduk. 2002’den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye’ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz” dedi.

“Elbette ulaştığımız konumu yeterli bulmuyoruz” diyen Erdoğan bu amaçla Türkiye’de hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlatıldığını, en geniş zeminde, en kapsamlı mutabakatla, kimseyi dışlamadan bu sürecin yönetilmesinin arzu edildiğini söyledi.

‘TÜRKİYE BİZİM İÇİN İKİNCİ EV’



YASED Başkanı Ayşem Sargın, her yatırımın istikrar ve öngörülebilirliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. YASED’in 40 yıl gibi uzun bir süre önce kurulduğunu anımsatan Sargın, “YASED’in 40 yılı şüphesiz üyelerinin Türkiye’ye gösterdiği bir bağlılık ve güvenin bir kanıtıdır. Yatırımları Osmanlı dönemine uzanan üyelerimiz dahi var. Tüm bu zaman boyunca, Türkiye hep samimi bir yatırım istikameti oldu. Gerçekten, bizim için ikinci bir ev” ifadelerini kullandı.

GELİN, TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİN FARKINA VARIN



Erdoğan, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında uluslararası doğrudan yatırımların taşıdığı kritik rolün bilindiğini dile getirerek, katılımcılara şöyle seslendi: “Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönemde bu alanda gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla ‘yabancı’ yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz. Yatırımları teşvik ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara ‘Gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın’ diyorum. Sizlere gereken her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum.”

TÜRKİYE’NİN MAKRO TEMELİ SAĞLAM



Zirveye video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, salgına rağmen Türkiye ekonomisinin toparlandığını belirterek “Türk ekonomisi güçlü makro temellere sahiptir ve salgın bu sağlam zemini değiştiremez” dedi. Oktay, para politikası cephesinde Merkez Bankası’nın gerekli adımları atarak mali tedbirleri desteklediğini de söyledi.